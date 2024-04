"Un concerto che va fuori dai ’generi’"

Come far convivere in uno stesso concerto ‘Viva la pappa col pomodoro’ e ‘Solitude’, ‘Miniera’ e ‘I loves you Porgy’? Impresa impossibile? Non se di mezzo c’è la straordinaria voce di Cristina Zavalloni, interprete che definire eclettica è un eufemismo. La cantante bolognese ha nelle sue corde (vocali) il jazz e la musica brasiliana, il repertorio barocco e quello da camera del ‘900, il pop e la lirica. Imperdibile quindi ‘Parlami di me’, ultimo concerto della stagione degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona, previsto stasera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale. Con lei sul palco l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Massimo Morganti.

Zavalloni, in musica è meglio lasciarsi alle spalle le divisioni in generi, le ‘etichette’?

"I ‘generi’ servono per orientarsi, per dare un contenitore a quello che si fa. Ha senso darsi delle ‘regole’, e poi dimenticarle. Prima si impara la tecnica, anche perché ogni genere ha i suoi codici, poi la si confuta con la prassi".

Concerto comunque inconsueto per un cartellone ‘classico’.

"Il repertorio è molto trasversale, ma in ogni caso c’è un’orchestra sinfonica, con arrangiamenti classici di Cristiano Arcelli, che li ha cuciti su misura per me. In realtà il concerto è estremamente omogeneo, coerente, perché io interpreto i brani con lo stesso atteggiamento. Non c’è differenza tra il Rota di ‘Parlami di me’ e il Gershwin di ‘I loves you Porgy’, ad esempio. I brani fanno parte del mio canzoniere degli ultimi anni".

Però ‘Viva la pappa col pomodoro’, cioè Rita Pavone, e ‘Solitude’, cantata, tra gli altri, da Nina Simone...

"In realtà questo è il passo più breve. La prima è arrangiata usando stilemi operistici, citazioni rossiniane. Infatti ricorro alla vocalità che mi viene dal belcanto. ‘Solitude’ non la immagino interpretata da una cantante jazz. La Simone è una cantante afroamericana, mentre il mio è un suono bianco. Il mio approccio va più verso il musical, l’equivalente americano dell’opera buffa. Ripeto, conta l’atteggiamento, non bisogna pensare a un ‘confronto’ tra Rita Pavone e Ella Fitzgerald".

Tra le grandi del canto jazz quale sente più vicina a lei?

"Prendiamo Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Sarah Vaughan. Ecco, la mia preferita è decisamente la Vaughan, non a caso l’unica con una formazione lirica".

Ma c’è qualcosa che lei non sa cantare?

"Tutto. Nel senso che in questo mestiere si ricomincia sempre da zero. Ogni volta è un debutto".

Raimondo Montesi