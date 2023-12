Un ’Concerto di Capodanno’ tra musica classica e successi pop

C’è anche il ‘Concerto di Capodanno’ nel programma della stagione sinfonica di Corinaldo. Lunedì (ore 21.15, ingresso gratuito) al Teatro Goldoni debutterà addirittura un nuovo format, definito ‘Capodanno 4.0’, che avrà come protagonisti la band e il quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica ‘Gioachino Rossini’ e Clarissa Vichi, cantante nota a livello internazionale. La scaletta del concerto prevede famose melodie classiche rivisitate in chiave pop e successi pop ‘tradotti’ nelle sonorità del quartetto d’archi. Un repertorio che va da Antonio Vivaldi a Bob Marley, passando per Gioacchino Rossini e gli Abba. Il programma è coordinato dal chitarrista e arrangiatore Lorenzo Salucci. Info al 338.6230078.