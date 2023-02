Un concerto giocattolo e bislacco

di Raimondo Montesi

Uno spettacolo emozionante e coinvolgente, in cui due soli strumenti diventano migliaia, grazie alla fantasia di due carismatiche artiste.

Ecco in sintesi ‘Concert Jouet - Concerto Giocattolo’, la proposta odierna (ore 21) della rassegna ‘Tout le Cirque 2023’, una delle quattro organizzate al Teatro Panettone di Ancona dal Gruppo Recremisi di Massimo Duranti. Le due artiste in questione sono Paola Lombardo e Paola Torsi.

Con loro l’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità. Ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione?

‘Concert jouet’ è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco che unisce musica, fisicità e comicità in un equilibrio costantemente ‘in pericolo’.

Un lavoro che esordisce nel marzo 2016 ottenendo subito un grande successo di pubblico, assicurandosi così una ricca stagione fatta di oltre quaranta repliche solo nel 2017. Selezionato al ‘ToFringe’ 2017, lo spettacolo ha vinto nel gennaio 2018 il premio del pubblico del Teatro dell’inutile di Padova. ‘Voce e ammennicoli’ sono di Paola Lombardo, il violoncello è suonato da Paola Torsi.

Anche alla regia c’è una donna, Luisella Tamietto, affiancata da Nicola Muntoni, che ha dato il nome allo spettacolo e contribuito alla regia, alla scrittura e agli aspetti musicali e attoriali, oltre ad avere ideato e realizzato alcuni oggetti scenici al servizio della comicità.

Adatto a qualsiasi pubblico, ‘Concert jouet’ guarda al mondo dei personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e la loro capacità improvvisativa.

Le due protagoniste, comunque, vantano un curriculum di tutto rispetto.

Paola Torsi si diploma brillantemente al Conservatorio Ghedini di Cuneo, perfezionandosi poi con i F.M.Ormezowsky e N.Gutman, e specializzandosi nel repertorio cameristico.

Da anni tiene concerti in Italia che all’estero, collaborando con formazioni come l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Sinfonica di Milano e la Mission Chamber Orchestra of San Josè (California) sia in quartetto d’archi che in altre formazioni cameristiche, anche inusuali, non solo di matrice classica (vedi gli arrangiamenti jazz, pop ed etnici, talvolta ideati mescolando stili diversi).

Paola Lombardo ha frequentato il Conservatorio di Alessandria, ma il suo percorso musicale si evolve e cresce nell’ambito della musica etnica.

Ha lavorato con artisti celebri, come Moni Ovadia e i Mau Mau, e ha all’attivo numerose incisioni per le etichette Felmay ed Ethno Suoni.

Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche, e si è esibita in Italia, Francia, Germania e Belgio. Biglietti (10 euro; ridotto 8 euro) in vendita alla Casa della Musica di Ancona (071 202588), su www.vivaticket.com e su www.amatmarche.netbiglietterie. Per informazioni: www.teatrorecremisi.it.