Un concerto per Cristiana Cascia: il ricavato sarà devoluto a lei

"Un Dono: la Speranza" è il titolo del concerto per Cristiana Cascia (nella foto), 53enne di Moie che si batte per avere cure all’estero visto che in Italia per lei non ci sono altre terapie. Si terrà domani alle 18 alla sala polivalente "Margherita Hack" di Castelbellino stazione. Il concerto sarà ad ingresso libero con donazione volontaria dei partecipanti e l’intero ricavato sarà devoluto a favore della raccolta fondi "Un Dono: la speranza" che ha quasi raggiunto quota 40mila euro. Ma la maestra Cristiana, che insegnava proprio alla scuola primaria di Castelbellino stazione, necessita di molti più fondi per essere curata con una sperimentazione a Singapore. La Pro Loco di Castelbellino aggiungerà un contributo al ricavato finale delle donazioni. Un segno di vicinanza quella della Pro Loco di Castelbellino e dei musicisti e maestri della Opus1 Big Band in un percorso di speranza. Cristiana con il suo messaggio di lotta e di attaccamento alla vita ha suscitato un grande interesse solidaristico e voglia di unirsi a lei.

sa. fe.