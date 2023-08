"Un concerto per te, Fabiano" A Posatora ricordando Ferraioli

Se amate la buona musica stasera ad Ancona c’è un appuntamento imperdibile. Premessa: non si tratta di pop, non si ascolteranno ‘canzonette’. Ma quella che risuonerà al Posa Bar, nel parco Belvedere di Posatora (ore 21.30), è musica che ha segnato un’epoca. Quella dei Weather Report, una delle più grandi band di jazz rock della storia. A proporla, o riproporla che dir si voglia, è un quartetto di eccellenti musicisti, raccolti sotto il nome A Remark You Made, una delle poche formazioni italiane che permette al pubblico di ascoltare dal vivo i brani del leggendario gruppo americano. Si tratta di Roberto Gazzani al basso elettrico, Paolo Principi alle tastiere, Marco Postacchini al sassofono e al flauto, e Andrea Morandi alla batteria. Nel corso del concerto i quattro musicisti affronteranno il repertorio relativo a un periodo preciso della carriera dei Weather Report, quello compreso tra il 1975 ed il 1980. Gli album, quindi, sono ‘Tale Spinnin’, ‘Black Market’, ‘Heavy Weather’, ‘Mr. Gone’, ‘8:30’ e ‘Night Passage’. E’ un periodo che vide la presenza di formidabili musicisti come Joe Zawinul, Wayne Shorter (fondatori della band), Jaco Pastorius e Peter Erskine. La loro contaminazione tra jazz, rock e funk è passata alla storia. Gli A Remark You Made, titolo di una canzone tratta da ‘Heavy Weather’, sono una garanzia assoluta. Gli estimatori della mitica band statunitense non avranno di che lamentarsi... Il concerto ha un sottotitolo: ‘Pensando a Jordan’.

Dietro questo soprannome si cela Fabiano Ferraioli, scomparso lo scorso aprile a soli 53 anni. Chitarrista, ma soprattutto bassista di eccezionale talento, Ferraioli era allievo di Roberto Gazzani, ed aveva come mito musicale proprio il bassista dei Weather Report, il geniale Jaco Pastorius. Il concerto, insomma, è dedicato a lui. E si può star certi che dei tanti amici che aveva molti saranno presenti al Posa Bar.