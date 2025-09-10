Un concerto speciale. Musicultura a Barcaglione. I detenuti fanno la giuria per la canzone più bella

Un concerto dal vivo a Barcaglione per i detenuti. La musica live è tornata di nuovo nel carcere anconetano grazie a Musicultura e al progetto, voluto dal garante Giancarlo Giulianelli, "La casa in riva al mare" che rappresenta anche un premio speciale dato ai cantanti da una giuria composta da 20 detenuti. Ieri pomeriggio, a partire dalle 17, si sono esibiti nel piazzale interno alla casa di reclusione, sette degli otto finalisti del festival della canzone popolare e d’autore che si tiene d’estate a Macerata e che è arrivato alla 36esima edizione. Tra il pubblico una 50ina di detenuti (su 121 totali) che hanno ballato e saltato per due ore. Nemmeno la pioggia caduta insistentemente ha fermato il concerto. E’ il secondo anno di seguito che Barcaglione fa entrare artisti e strumenti musicali al suo interno.

"Noi lo abbiamo proposto – ha detto Giulianelli – Musicultura lo ha portato avanti. Lo scopo è far capire a chi sta fuori dal carcere che spesso, chi sta dentro, non ha stimoli ma può avere ancora un futuro. Per parlare di rieducazione occorre impegno soprattutto di chi sta fuori. Rispetto a quando sono diventato garante, 5 anni fa, la sensibilità oggi è maggiore ma c’è sempre chi si aspetta altro perché fa più rumore un albero che cade che la foresta che cresce. Voi detenuti siete la foresta". La giuria dei detenuti, che hanno aderito su base volontaria, tutte persone con pene da scontare inferiori agli 8 anni, è stata inserita in un programma di laboratori musicali e di scrittura coordinati dal direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri e con l’assistenza del professore Edoardo Bartolini. "Non siamo noi che abbiamo dato a loro ma sono loro che hanno dato molto a noi – ha osservato Nannipieri –. Ci hanno arricchito e fatto capire come sia importante che chi sta fuori veda di riflesso cosa vuol dire finire in carcere. Noi speriamo di aver dato loro umanità di cui in carcere c’è penuria". Attraverso degli incontri i detenuti hanno potuto apprendere le doti di una giuria musicale e dare un loro giudizio ascoltando i brani da remoto. Gli stessi hanno assegnato il premio della giuria del carcere (del valore di 2mila euro) all’artista Alessandra Nazzaro, 29 anni, di Napoli, per il brano Ouverture. "Credo mi abbiamo scelta perché sono stati colpiti da una frase del mio brano – ha detto l’artista – che dice da bambini potevamo essere tutto. La mia canzone parla di crescita". La consegna c’è stata a giugno direttamente sul palco dello Sferisterio di Macerata con due detenuti, Petrit Krypa e Valerio Santoni in rappresentanza di tutta la giuria della casa di reclusione. Nazzaro si doveva esibire da sola in carcere ma hanno voluto aderire anche gli altri vincitori del concorso: Elena Mil (nome d’arte di Elena Caglioti, vincitrice assoluta), 24 anni, di Milano, accompagnata solo da uno strumento musicale, il suo ukulele, Frammenti, di Treviso, Ibisco, di Bologna, Moonari, di Roma, Abat-jour, di Rieti e Silvia Lovicario, di Nuoro.