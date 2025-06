Un condensato di arte e narrativa. E’ la rassegna "Non a Voce Sola"

Debutterà a Chiaravalle la sedicesima edizione della rassegna di poesia, filosofia, narrativa, arte e musica al femminile ‘Non a Voce Sola’. Domani (ore 21.15) in piazza Risorgimento Lucia Tancredi sarà protagonista dell’incontro ‘Viriditas e nuovi boschi narrativi’. Venerdì (stessa ora) toccherà a un volto assai popolare come Barbara Alberti, attesa nel centro storico di Montemarciano per il suo intervento ‘La parola è femmina: ribelle, libera, necessaria’.

La manifestazione, ideata dal direttore artistico Oriana Salvucci, quest’anno propone vari appuntamenti nella provincia anconetana, di cui tre nel mese di luglio. Sabato 12 (ore 18) nel Chiostro di San Francesco di Osimo interverrà Sigfrido Ranucci (‘La scelta’), volto della trasmissione ‘Report’ di Rai 3, vero punto di riferimento del giornalismo indipendente italiano. Mercoledì 16 (ore 21.15) il Parco di Villa Coppetti a Castelbellino accoglierà il poeta, scrittore e regista Franco Arminio (‘Accorgersi di essere vivi’), che il giorno dopo, sempre alle ore 21.15, concederà il bis in piazza Roma a Camerano, con l’intervento dal titolo ‘Caraluce’.

E il capoluogo? ‘Non a Voce Sola’ domenica 10 agosto (ore 18) farà tappa ad Ancona, nell’azienda agricola Angeli di Varano, dove la scrittrice Laura Imay Messina presenterà il suo libro ‘Tutti gli indirizzi perduti’. Martedì 12 (ore 21.15) il festival si sposterà a Jesi, a Palazzo della Signoria, dove Loredana Lipperini e Lucia Tancredi saranno protagoniste dell’incontro ‘Il segno del Comando’.

‘Non a Voce Sola’ toccherà numerose città e paesi della regione. Tra gli ospiti più attesi c’è Piergiorgio Odifreddi, che l’8 agosto a Grottazzolina proporrà l’intervento ‘C’è del marcio in Occidente’. Il 29 giugno a Monte Vidon Corrado ci saranno Umberto Piersanti e Guido Garufi (‘All’ordine della poesia’). Il fil rouge della rassegna quest’anno è ‘Viriditas’. L’accento è posto sull’aspetto positivo della trasformazione come occasione di stravolgimento dello status quo, dei rapporti di potere, come messa in discussione di certezze e miti, come possibilità di rivoluzione personale e di libertà partendo da se stessi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (info 3384162283).