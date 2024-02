Un contabile per società di servizi alle imprese

Un contabile e professioni assimilate. Data scadenza: 19/02/24. Codice offerta 21118/58. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733/827801. Descrizione rapporto lavoro: borsa lavoro. Società di servizi alle imprese con sede a Jesi, ricerca: contabile con iscrizione al centro per l’impiego - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discol). Il candidato dovrà occuparsi di attività contabili di soggetti a regimi diversi; fatturazione; contribuzione nazionale; organizzazione delle scadenze e sistema di qualità. Si richiede diploma di ragioneria o laurea in economia o similari. Inviare cv all’indirizzo email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it indicando borsa lavoro e con riferimento al cod. 21118/58