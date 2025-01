Un corso di fotografia con Cicconi Massi

Senigallia Città della Fotografia organizza un corso per chi ha un’età compresa tra i 19 e i 35 anni. In cattedra Lorenzo Cicconi Massi, fotografo senigalliese apprezzato in tutto il mondo. Dal 24 gennaio, sarà possibile frequentare un corso gratuito di fotografia creativa grazie al progetto del Comune di Senigallia A.g.o.r.à. - Animazioni Giovanili per Occasioni Ricreative e Aggregative, grazie all’associazione culturale Sena Nova, sarà utile per imparare le basi della fotografia e cimentarsi in un’arte meravigliosa.

Otto incontri teorico-pratici e altri tre incontri con talenti emergenti della fotografia italiana, una masterclass e momenti con gli artisti aperti al pubblico. Il corso, è strutturato in due sessioni: la prima (24 gennaio, 21 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, sempre dalle ore 17 alle ore 19) verterà sulla conoscenza delle basi tecniche della fotografia, quindi scrittura con la luce, trasformazione di un’idea in una fotografia e strutturazione di un portfolio fotografico. La seconda sessione (16 maggio, 30 maggio, 13 giugno e 27 giugno, sempre dalle 17 alle 19) prevede quattro uscite fotografiche in città, alternate a sessioni di lavori in biblioteca dove si getteranno le basi dell’editing fotografico e della post produzione. Al termine del corso ci sarà una mostra collettiva con i lavori prodotti.