Un corso di pugilato alla palestra Supreme

Un grande novità in arrivo per lo sport falconarese. A partire da mercoledì 3 febbraio, la Supreme Sport&Salute di Falconara in collaborazione con l’Accademia Pugilistica Dorica promuoveranno un corso di pugilato sotto la guida esperta di istruttori qualificati, per conoscere un mondo di disciplina, forza e tecnica. Un corso ideato da Stefano Caporelli e che si terrà all’interno della palestra dei soci Simone Serpentini e Mirco Marchetti, peraltro affiliata alla Federazione pugilistica italiana. Un certificato di qualità.

Gli allenamenti di boxe si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20. Non sarà necessario essere esperti o avere precedenti esperienze nel pugilato: le lezioni saranno aperte a tutti, dai principianti a chi vorrà perfezionare le proprie abilità. Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Stefano al 338.7504480. "Non rimanere in panchina, prendi i guantoni e sali sul ring con noi", il messaggio degli organizzatori.

Il corso di pugilato, prossimo alla partenza ad inizio del mese prossimo, si terrà nei locali della Supreme di via del Commercio.