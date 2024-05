Un corto sull’attività dei vigili del fuoco

Al via ieri in un angolo particolarmente suggestivo delle Marche il set di un cortometraggio sui vigili del fuoco. La location di questa nuova produzione del Dipartimento dei vigili del fuoco è a Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello, dove fino a domani saranno girate le scene della nuova opera di Antonio Castaldo, il regista-vigile del fuoco già autore di documentari e cortometraggi (Fuoco Sacro, Metti, una sera a cena con Peppino 2017, Giulia e il Capoposto e La Campanella). "Gli Elefanti", titolo di questa ulteriore fatica, trova il suo perché nell’indole di questi animali che hanno messo sempre in evidenza la loro capacità di risolvere problemi e soprattutto empatia. Un parallelo con i vigili del fuoco appare scontato ed evidente. "Le caratteristiche precipue del pompiere – spiegano i promotori - sono quelle di intervenire laddove qualcuno abbia bisogno di soccorso, quel qualcuno si trova in condizione di bisogno e psicologicamente di fragilità, di qui la necessità di entrare in sintonia, immedesimarsi e rassicurare. Il vigile del fuoco viene spesso declarato come un supereroe, ma il messaggio che si vuole evidenziare si pone l’obiettivo di cancellare questa etichetta. Il vigile del fuoco è un uomo che ha scelto questo mestiere per passione".