Un crocifisso nell’aula consiliare Pariano: "Adesione ai valori cristiani"

"Ho presentato questa mozione in adesione ai valori cristiani su cui ho sempre fondato non solo il mio agire quotidiano ma anche la mia azione politica". Con queste parole il consigliere di opposizione Pino Pariano spiega la sua richiesta che non mancherà di far discutere e forse anche dividere in città. "La storia del nostro Paese – rimarca Pariano - è legata storicamente, geograficamente e culturalmente alla religione cristiana in generale, e cattolica in particolare. La religione cattolica, seppur con pari diritto con le altre, è l’unica citata nella nostra Costituzione. Il crocifisso, oltre ad essere l’icona religiosa del cristianesimo, è indiscutibilmente il simbolo della nostra identità culturale, di fratellanza, di pace e di giustizia che contraddistingue un’intera comunità civile, riassumendo in sè l’essenza del pensiero occidentale. Ecco perché - conclude Pariano - invito l’Amministrazione comunale ad apporre nell’Aula del consiglio comunale di Fabriano, luogo della più alta rappresentanza istituzionale della città, un crocifisso quale simbolo universale dei valori di libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto per la persona, segno fondamentale dei valori religiosi nella storia, nella tradizione e nella cultura del nostro Paese". La questione sarà discussa nel consiglio comunale successivo a quello di oggi (ore 15,30) nel quale lo stesso Pariano chiederà di introdurre una "copertura assicurativa gratuita per i cittadini residenti per i danni subiti all’abitazione in caso di furto".

sa. fe.