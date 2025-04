Appuntamento in piazza Pertini il 27 aprile (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà l’11 maggio) con "Urban Cross", progetto pilota di avvicinamento al motociclismo, organizzato dal Moto club anconetano Bad Racing in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune di Ancona. L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che, dalle 13 alle 20, avranno la possibilità di provare gratuitamente mini moto da cross a presa diretta affiancati da istruttori e tecnici educatori certificati Uisp e Coni, che li accompagneranno in un piccolo percorso allestito per l’occasione.

I giovani piloti verranno inizialmente formati con delle nozioni di base, necessarie per muoversi nel circuito in sicurezza e saranno dotati di casco, guanti ed altre protezioni essenziali. Valutate le capacità degli allievi, i più preparati potranno scendere in pista in autonomia, gli altri percorreranno il circuito sotto la guida degli istruttori.

"Questa iniziativa unisce promozione sportiva al gioco, specialmente per i più piccoli e quest’anno si arricchisce anche di uno scopo sociale, utilizzando lo sport come strumento per aiutare le persone in difficoltà offrendo loro un momento di inclusione durante la mattinata. Ringrazio il team, che è a conduzione anconetana, e che da anni garantisce la diffusione della disciplina sportiva del motocross. Stiamo lavorando per l’individuazione di un terreno dove realizzare un crossodromo per tutti gli appassionati della nostra zona" afferma il vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni.