Un derby per sognare. Sabini sfida la The Begin

Un sabato con il derby. E che derby quello che si giocherà al PalaLiuti di Castelferretti tra la seconda in classifica, la Sabini (assieme a Ferrara), e la capolista del girone E della B maschile, Ancona.

"Sabato è atteso il riscatto dopo la terza sconfitta stagionale e non in una sfida banale - fanno sapere da casa Sabini - perché al PalaLiuti arriva la capolista che con la sontuosa campagna acquisti estiva è la candidata più autorevole a primeggiare nel girone E ed ancora imbattuta nel 2024".

Il fischio d’inizio avverrà alle ore 18, per un match dove non mancano gli ex su entrambe le sponde e che promette spettacolo. Sei i punti che separano le due squadre, con Ancona che però dovrà osservare ancora il turno di riposo.

Ma un derby è un derby. Di sicuro "sarà una bella vetrina per la pallavolo locale – le parole di Federico Ferrini, capitano della The Begin Volley Ancona -. È uno scontro tra le due squadre al vertice del girone e inoltre un derby in un palazzetto caldo e con una bellissima cornice di pubblico. La Sabini sta facendo un campionato davvero fantastico".

All’andata fu proprio la Sabini a imporsi in quattro set al PalaBrasili, in un girone d’andata dove la formazione castelfrettese è stata grande protagonista con una sola sconfitta, alla prima giornata, con tanto di primo posto al giro di boa e annessa qualificazione in Coppa Italia.

Nel girone di ritorno, invece, Ancona sembra aver trovato il modo per non sbagliare un colpo con ben cinque vittorie da tre punti.