Un "dibattito" su amore ed eros al ‘Festival del Pensiero Plurale’

Inizia domani con il debate filosofico ‘Eros o Amore?’ al Liceo Savoia Benincasa di Ancona la seconda parte del ‘Festival del Pensiero Plurale’, organizzato dall’associazione Forma Formante insieme a Lirici Greci Comunicazione. Il ‘dibattito’ di domani (ore 17.30) nell’aula magna ‘Anna Bettini Galeazzi’ è organizzato in collaborazione le classi 3Cs e 3Ds del liceo. Il titolo è ‘Eros e/o agape?’.

A presentare l’incontro è lo stesso professor Galeazzi: "Queste due forme dell’amore sono viste non in alternativa fra loro (eros aut agape), che è l’impostazione più usuale, ma nella loro complementarietà (eros et agape), per dire che c’è bisogno dell’una e dell’altra: tanto dell’amore desiderio (eros) quanto dell’amore dono (agape). Come in ogni debate, anche in questo si presenteranno i pro e i contra per l’una e per l’altra forma di amore, a partire dalla convinzione che non si tratta di scegliere l’una ovvero l’altra ma di avvertire la bellezza dell’una e anche dell’altra, perché sono modalità diverse di vivere l’amore e ciascuna è valida se non pretende di essere totalizzante, cioè di essere l’unica espressione dell’amore". Il festival prevede anche una mostra fotografica di circa 50 artisti dal titolo ‘Scatti d’amore’, dedicata al tema di quest’anno. A curarla sono i fotografi Antonello Mariotti e Toni Pierdomè. Inaugurazione mercoledì 1 maggio (ore 18) nello Spazio Presente in via Buoncompagno. Un’altra novità di quest’anno è la ‘Biblioteca filosofica’, che prevede incontri con vari autori provenienti da tutta Italia.

Domenica 5 maggio (ore 18) nello Spazio Presente Silvia Salvarani parlerà del volume ‘Come le foglie d’autunno riflessioni fotografiche’, presentata da Rodolfo Bersaglia. Sabato 11, nel Lago Store in via XXIX Settembre (ore 18) sarà la volta di Daniele Giustolisi con ‘Alla finestra. Sguardi, soglie e fratture tra pittura e cinema’. A presentare sarà Antonio Luccarini. Lo stesso accadrà mercoledì 29 per il doppio appuntamento con Alessandro Salerno e il suo ‘Platone è per domani? Cronache scolastiche del XXI secolo’ (ore 11 al Savoia Benincasa e ore 17.30 al Museo Omero). ‘A scuola di filosofia’, rassegna ospitata nella Facoltà di economia e commercio (ore 17.15) ospiterà Antonio Luccarini ("Cinema ed Eros"), martedì 21, Patrizia Caporossi (‘L’amore al femminile’), mercoledì 22, e di nuovo Luccarini, con Gianmario Strappati (‘Musica ed Eros’), giovedì 23.