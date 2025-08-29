Un digiuno per Gaza. Contro il genocidio: a Torrette il flash mob di medici e infermieri

"Digiuno contro il genocidio a Gaza". Sulla tragedia della Striscia i sanitari di Torrette non hanno alzato la voce, ma le braccia per sostenere la campagna nazionale per denunciare quanto sta accadendo in Medio Oriente. Medici, infermieri e personale sanitario in genere dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche hanno deciso di aderire al flash mob organizzato ieri davanti all’ingresso principale del regionale di Torrette. In più di cento hanno aderito alla manifestazione breve, pacifica, ma di grande impatto organizzata dall’interno. Tra loro anche alcuni primari di unità operative, da Elisabetta Cerutti (divisione di rianimazione) a Marcello Tavio (divisione di malattie infettive e capodipartimento) passando per Roberto Trignani (divisione di neurochirurgia) Chrisopher Munch (anestesia cardiologica), Emanuele Gatta e Francesco Ranghino (nefrologia). Un portavoce dell’organizzazione ha letto l’appello ripetuto in tutte le strutture ospedaliere del paese che hanno aderito all’iniziativa. Il flash mob si è materializzato alle 14,10 precise in considerazione della pausa pranzo degli ospedalieri tra un turno all’altro, ricordando e rispettando appunto il digiuno per Gaza. Tra i medici presenti anche Federica Iezzi, cardiochirurga pediatrica che nel 2024 ha partecipato a due missioni nella Striscia con medici Senza Frontiere: "Mi sono portata dietro delle esperienze tragiche, quanto ho visto lì è irripetibile. Per questo non si può tacere di fronte a quanto sta accadendo a Gaza". Ieri sera, davanti all’Arco di Traiano, l’associazione ‘Gaza non deve morire’ e il Movimento 5 Stelle hanno organizzato un’iniziativa dedicata alla popolazione gazawi ‘Gaza non deve morire – facciamo rumore insieme’. Mercoledì sera, infine, almeno trecento persone hanno partecipato all’iniziativa voluta da Andrea Nobili, candidato al consiglio regionale per Avs in concomitanza con l’imminente Global Sumud Flotilla (presente agli Archi anche l’anconetana Silvia Severini che farà parte della missione): "A chi dice che Gaza non sia un tema che ci appartiene, da politica regionale, rispondo che chi non si cura di Gaza, non si cura dell’umanità. Pensare a Gaza significa difendere quei valori su cui si costruisce la nostra società, il nostro convivere pacifico, nei nostri territori _ ha detto Nobili _. Ancona ha un’anima solidale, la partecipazione a questo appuntamento ne è la dimostrazione".