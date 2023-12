Un discarica a cielo aperto in piazza: rabbia dei residenti

Anche un giaccone usato vicino ai bidoni dei rifiuti in piazza Baccio Pontelli che è divenuta nell’ultimo periodo una sorta di discarica a cielo aperto. Infuriati i residenti non solo di quest’area del centro storico per la presenza di ingombranti e rifiuti di ogni genere sotto le loro finestre. "Le nuove mastodontiche isole ecologiche automatizzate sono state posizionate sui parcheggi destinati ai residenti ma non sono ancora attive dopo quasi un mese e così restano i bidoni tradizionali, dove viene ammassato di tutti" lamentano alcuni residenti.

Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo nei giorni scorsi, in consiglio comunale, ha annunciato il posizionamento da questo mese delle telecamere in strada per stanare i furbetti dei rifiuti: specie chi li lascia fuori dai bidoni e non effettua regolarmente la differenziata. La giunta, lo scorso mese, ha anche assicurato a commercianti e residenti che le nuove isole smart, particolarmente ingombranti, soprattutto quelle di corso Matteotti e via Pergolesi, saranno riposizionate in luoghi più idonei.