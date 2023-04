Un disegnatore autocad 3d per la S.e.i.c.o. impianti

Si cerca un disegnatore tecnico. Data scadenza: 22042023. Codice offerta 288343 Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. S.e.i.c.o. impianti con sede a Falconara Marittima (An) ricerca un disegnatore autocad 3d su programma autodesk con esperienza anche minima come disegnatore. Conoscenze tecniche: autocad 3d, autodesk, disegno tecnico, software 3d. Titolo di studio: diplomalaurea inerente al profilo richiesto. Altri requisiti: buona conoscenza della lingua inglese, patente b e auto propria, preferibile domicilio nel comune di Falconara o limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 mesi) trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali - 8,3012,30 + 13,3017,30). per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] tel 0719170523.