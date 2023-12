Un dolce Natale: c’è la via dei maestri pasticceri

Ancora un giorno all’inaugurazione del Falconatale 2023, un’edizione "pronta a stupire", come sostenuto dal sindaco Stefania Signorini e dagli assessori Ilenia Orologio e Marco Giacanella in conferenza stampa alla presentazione del ricco cartellone.

Un cartellone che, tra tante, prevede ‘gustose’ novità. Una su tutte, quella che anticiperà il grande show di domani alle 17 in piazza Mazzini. Ovvero la ribattezzata via delle ‘Delizie dei maestri pasticceri’ di Falconara, Ancona, Jesi e Montemarciano, coloro che riempiranno l’isola pedonale di via Bixio a partire dalle 10 e permetteranno ai visitatori di assaggiare e acquistare dolci e specialità che hanno reso celebre ogni singola attività. Ci saranno le gelaterie Quattrini e Coccoverde, L’Arnia del Cuciniere, le pasticcerie La Bolognese, La Bottega Artigiana, La Mou Dolce Lab, Galilei, Taccalite, Tesoro, Laboratorio con amore di Falconara, mentre da fuori comune arriveranno la pasticceria Foligni (Ancona), Il Girasole e La Delizia (Montemarciano), Dolcevita (Jesi).

A presentare i loro prodotti anche le enoteche Dell’Angolo e My Wine, nonché la casa vinicola Silvestroni. Si tratta di "un’iniziativa inedita, proposta per la prima volta a Falconara e che si preannuncia già un successo, dato il numero di adesioni arrivate da parte delle pasticcerie del territorio - riferiscono dal Comune -. Panettoni, torroni, fontane di cioccolato, biscotti e dolci secchi trasformeranno via Bixio nel regno dei golosi. Questa rassegna delle eccellenze di pasticcerie del territorio rappresenta per Falconara l’inizio di un percorso, che già adesso rappresenta un importante valore aggiunto per il cartellone natalizio", l’auspicio.

Contemporaneamente, nella sala ex Mercato coperto, con ingresso affacciato proprio sull’isola pedonale, sarà allestito il mercatino solidale delle associazioni di volontariato del territorio, che metteranno in vendita oggetti regalo e gadget il cui ricavato finanzierà l’attività delle associazioni stesse.

Ad esporre le loro creazioni saranno il Centro Sì di via Roma, l’Unitalsi, le associazioni Riconciliazione e Pace, Serenamente, Artis, Avulss, Il volo della libellula, Unicef, Il Gabbiano, Croce Gialla Falconara (che festeggia i 40 anni di attività) e la struttura sanitaria Thaon De Revel.

Il mercatino sarà già aperto oggi dalle 10 alle 20. Per gli organizzatori del Falconatale 2023, comperare lì significa "per rendere tutti più buoni" e rappresenta anche "una grande occasione per cominciare la ricerca del regalo, potendo scegliere tra oggetti solidali e dolci particolari che sono ai primi posti nella lista degli acquisti natalizi".

