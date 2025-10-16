"Un Don Giovanni vampiro d’amore ispirato da Dracula e Nosferatu"

"E’ un Don Giovanni non moderno ma cinematografico che trae ispirazione da figure oscure, mitiche e leggendarie come Dracula o Nosferatu". Un ‘vampiro d’amore’ quello che andrà in scena venerdì (ore 20,30) al Pergolesi di Jesi come primo titolo della 58esima stagione lirica di tradizione. Con queste parole definisce la sua lettura dell’opera mozartiana il regista Paul – Emile Fourny che aggiunge: "Una prospettiva altamente ispiratrice legata alla storia dei vampiri, è la forte presenza di scene crepuscolari, persino notturne. Questa evidenza ha guidato la nostra scelta scenografica e il nostro approccio alla recitazione. Amore, umorismo, dramma e suspense, che rendono quest’opera un dramma giocoso, sono al centro del nostro lavoro, come lo sono in opere di tutti i generi che hanno affrontato la storia dei vampiri. Un vampiro d’amore, sempre in movimento, che evoca la lunga migrazione del vampiro, guidato per millenni dal sangue della verginità. La ricerca della vita eterna. Possiamo quindi parlare di un personaggio seducente, impenitente, libertino, immorale, che sfida l’ordine morale, ma possiamo anche parlare di un personaggio mitico. Un mito sì, come quello del vampiro, che verrà infine catturato e punito dal soprannaturale al momento del banchetto di pietra".

L’opera viene proposta in una nuova produzione frutto della collaborazione tra Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, Fondazione Teatro Coccia di Novara, Teatro Marrucino di Chieti, Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Nof Nouvel Opéra Fribourg – Neue Oper Freiburg. Un nuovo l’allestimento, costruito nei laboratori scenografici e di sartoria jesini. La direzione è affidata ad Arthur Fagen, direttore musicale dell’Opera di Atlanta dal 2010, ospite regolare delle più grandi istituzioni musicali dell’Europa e degli Stati Uniti, già assistente di James Levine alla Metropolitan Opera. Under 25 l’orchestra, il Time machine ensemble, nata otto anni fa in seno alla stessa Fondazione Pergolesi Spontini. Giovane anche il cast, prevalentemente under 35 con ben cinque debutti su sette. Loro sono: Christian Federici (Don Giovanni), Maria Mudryak (Donna Anna), Louise Guenter (Donna Elvira), Valerio Borgioni (Don Ottavio), Stefano Marchisio (Leporello), Gianluca Failla (Masetto), Eleonora Boaretto (Zerlina) e Luca Dall’Amico (Commendatore). Canta il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Le scene sono di Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Patrick Méeüs e visual designer Mario Spinaci. "Nel teatro che, dal 1798, vanta una tradizione lirica ininterrotta – spiega il direttore artistico Cristian Carrara - Don Giovanni di Mozart/Da Ponte è stato rappresentato solo tre volte, nel 1988, 2006 e 2014".

Sara Ferreri