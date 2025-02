Un doposcuola senza frontiere: "Arcopolis, bimbi da mezzo mondo"

Mescolare, contaminare e integrare: passa attraverso queste poche, essenziali parole il concetto di inclusione, alla base di una crescita sociale con meno traumi possibili. È quanto stanno cercando di fare da più di un anno le volontarie di Arcopolis attraverso un’attività di doposcuola che si sta rivelando una scelta vincente. Più di quaranta bambini con origini da mezzo mondo stanno animando l’iniziativa e almeno una cinquantina stanno bussando alla porta dell’associazione degli Archi per far parte del progetto. Libri, sorrisi e lavoro di comunità: un laboratorio innovativo di lettura e scrittura per promuovere l’accoglienza nel quartiere multietnico per antonomasia della città, dove la percentuale di bambini stranieri nelle scuole è elevatissima. Così si affrontano le diversità, tra classi sociali, religioni e provenienze: "Si tratta di un laboratorio per far scoprire ai bambini di tante etnie e mondi diversi l’universo dei libri con la leggerezza di un gioco e la gioia di una nuova avventura, trasformando l’approccio alla cultura in un’esperienza divertente e coinvolgente, che favorisca integrazione e accoglienza. L’idea è avvicinare i bimbi che popolano il quartiere degli Archi e frequentano Arcopolis alla bellezza della lettura e della cultura con un approccio non tradizionale e ‘scolastico’, che spesso può risultare noioso e controproducente, ma interattivo, divertente e dinamico – spiega Claudia De Rentiis, coordinatrice dei volontari di Arcopolis – Il laboratorio è strutturato in tre incontri ed è stato realizzato con la collaborazione della libreria Kamillo di Senigallia che guida gli incontri e le attività con i bambini. Il primo incontro ha già lasciato il segno: i bambini, con la loro spontaneità, hanno partecipato con entusiasmo, toccando con mano il potere delle parole e delle storie. Le prossime due sessioni coinvolgeranno ancora di più i piccoli lettori, con laboratori interattivi che metteranno al centro il gioco, la creatività e il piacere della scoperta di scrittura e disegno. Vedere i nostri bambini così partecipi mi riempie di gioia".

Accogliere e includere rappresentano la sfera sociale dell’immigrazione, fenomeno che non si deve necessariamente gestire con la repressione e i respingimenti: "Tutt’altro – aggiunge la De Rentiis con cui collaborano altre due volontarie, Alessia Ceccarelli e Antonella Dattilo – Questa iniziativa dimostra ancora una volta che un’accoglienza calorosa e attenta, che si realizza con iniziative come questa, può trasformare ogni incontro in un momento di crescita condivisa per questi bimbi e favorire la loro socialità. Un approccio come questo può davvero fare la differenza. Speriamo di avere presto a disposizione altri spazi per allargare l’attività, come promesso dal Comune" concludono.

Pierfrancesco Curzi