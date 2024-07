Un doppio concerto con aperitivo: riaperto lo Chalet dei Giardini

Riaperto ieri con concerto e aperitivo e grande partecipazione di pubblico lo chalet comunale ai giardini Regina Margherita. Si sono esibiti il rapper fabrianese Matteo Ridolfi in arte Derido accompagnato da Pietro Megni, Lorenzo Gentili, Tommaso Agostinelli e Leonardo Balducci.

E poi Alessio Rummo in arte Haike accompagnato da Matteo Schiaroli. Un evento molto atteso dalla città e per il quale l’amministrazione comunale ha investito diverse risorse.

"Lo Chalet dei Giardini Margherita – spiega il sindaco Daniela Ghergo - rappresenta un luogo di affezione per tutte le generazioni di fabrianesi, il luogo di ritrovo estivo per eccellenza. Quest’anno la mancanza di un gestore economico ha messo a rischio la sua apertura. Sollecitati da molte famiglie e da molti cittadini, abbiamo ritenuto opportuno di non privare la città della possibilità di ritrovarsi nel luogo estivo più iconico. E’ nato quindi un progetto, gestito dall’assessore Serafini, che ringrazio, che consentirà ai ragazzi di accedere alla struttura come luogo di aggregazione e di divertimento. I giovani potranno usufruire dei giochi presenti, ascoltare musica, riunirsi e stare insieme, anche partecipando alle iniziative che verranno organizzate. Le associazioni cittadine – conclude il primo cittadino - verranno coinvolte per poter dare il loro contributo". Il rapper fabrianese Matteo Ridolfi ha scritto le sue prime canzoni all’età di 15 anni per poi pubblicare il primo mixtape poco dopo. I suoi testi sono espliciti e raccontano la vita di un ragazzo come tanti cresciuto in provincia.