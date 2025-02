Un drammatico interno familiare apre a Jesi la rassegna "Fair Play"

Sono i "frammenti scomposti di un drammatico interno familiare" di Fabio Pisano a dare il via alla rassegna ‘Fair Play’, promossa dal Comune di Jesi con la Fondazione Pergolesi Spontini e l’Amat, in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata. Al Teatro Studio Valeria Moriconi domani sera (ore 21) la compagnia Servomutoteatro porta in scena ‘De/frammentazione di dramma assoluto’, con la regia di Michele Segreto.

Lo spettacolo, sostenuto nell’ambito di NEXT 2024/2025, progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, è proposto anche nel cartellone di ‘TeatrOltre’, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio e la Fondazione Pergolesi Spontini.

Tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia. Zero e Uno sono amici, ma amici di vecchia data. La moglie di Uno è moglie, ma non di così vecchia data. Vorrebbero un figlio, marito e moglie, ma la natura, si sa, non è sempre benigna e in più, il caso vuole, si sta parlando di personaggi e dunque, se anche fosse, la pancia sarebbe nient’altro che un cuscino.

Che cosa avviene, dunque? Chi ci può aiutare a rendere possibile una storia di impossibilità? Un amico, certo. Ma anche delle didascalie.

"La prima lettura del testo – racconta Segreto – lascia sorpresi dalla vivacità lessicale dei personaggi e dalle intuizioni squisitamente drammaturgiche e meta-teatrali che contiene. E tuttavia la prima lettura termina con l’impressione che la regia sia almeno in parte già scritta: sono descritte le azioni, è descritto lo spazio scenico, sono descritti, o meglio detti, i silenzi, le emozioni, i pensieri. Ma sarebbe un errore fermarsi a queste prime impressioni".

Questo perché, spiega il regista, "nella griglia prestabilita di azioni e reazioni che il testo delinea esiste in realtà la possibilità di far germinare, nella penetrazione del testo da parte degli attori, le situazioni e gli sguardi, di significare i silenzi in linea o in contrasto, di porre la scena in lotta con le sue indicazioni. In altri termini, si può scegliere di tradire o assecondare. Questo tipo di lavoro diviene necessario perché il testo sprigioni tutte le sue potenzialità e non rimanga artificio retorico, esperimento letterario, così da traboccare di teatro".