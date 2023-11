Un drink versato scatena la rissa. In 7 a processo

Il bicchiere di una bibita versato in discoteca scatena una rissa finita con quattro feriti. Era l’8 gennaio del 2017 quando al Noir di Jesi si sarebbero fronteggiati due gruppi rivali tra i quali c’erano anche tre donne. Prima della chiusura una jesina di 33 anni aveva incontrato una sua amica e vedendola piangere si era avvicinata. Nel farlo però aveva versato a terra la bevuta di uno dei tre ragazzi che erano vicino alla sua amica. Il danneggiato pretendeva che la donna gliela ripagasse. A sua difesa era intervenuta la zia, una osimana di 44 anni che aveva rimediato uno spintone e una caduta a terra. Per aiutare la zia la 33enne aveva preso un pugno in faccio che le tagliò un labbro. I tre ragazzi si erano poi allontanati. Quando le due donne, insieme anche a due loro amici, un albanese di 41 anni e ad uno jesino di 53 anni, sono uscite dal locale hanno subito un nuovo attacco alle spalle. Era esploso un parapiglia generale con l’intervento dei buttafuori e dei carabinieri. Quattro i feriti con prognosi da 5 a 20 giorni. Per quella rissa sono finiti in sette a processo, Anche due rumeni di 36 e 40 anni e un albanese di 37 anni dovevano rispondere anche di lesioni ma le parti hanno pori ritirato la querela. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gabriele Galeazzi, Marco Torelli, Elisa Pavoni, Andrea Nobili, Raffaele Sebastianelli.