Un elettricista e installatore di impianti in costruzioni civili

Un elettricisti e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Data scadenza: 06/03/24. Codice offerta 526474/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona. ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Azienda b.a. Elettrica di Osimo ricerca unelettricista anche senza esperienza. Conoscenze tecniche richieste: attrezzature manuali, a batteria e scale. Titolo di studio: diploma di licenza media inferiore (terza media) / superiore. Richiesta conoscenza scolastica della lingua inglese, patente b (automunito/a) e disponibilità a trasferte in ambito regionale e nazionale. Preferibile età compresa tra 18 e 25 anni e domicilio nel comune di Osimo e limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali - 8/12 - 14/18). Per candidarsi inviare il curriculum a b.a.elettricadibianchiandrea@gmail.com.