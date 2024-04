Un esemplare di lupo immortalato a Pasquetta. Numerosi gli avvistamenti in questi giorni

Un bellissimo esemplare di lupo è stato avvistato lo scorso fine settimana e poi di nuovo a Pasquetta nella campagna della zona Grotte di Loreto, al confine con Porto Recanati. Un osservatore incuriosito ha fatto giusto in tempo a immortalarlo. Non è di certo il primo che viene visto correre nel territorio della città mariana tanto che appena due settimane fa il municipio, in collaborazione con il Parco del Conero, ha organizzato nella sala parrocchiale di Villa Musone "Il lupo del terzo millennio: parliamone per comprendere", un incontro formativo e informativo che segue quelli realizzati ad Ancona, Sirolo, Castelfidardo e Osimo per conoscere il predatore. Non troppo tempo fa dal Comune avevano inviato alla Guardia forestale e alla Polizia venatoria provinciale una richiesta ufficiale di controllo chiedendo di intervenire tempestivamente per le opportune verifiche sulle caratteristiche e gli spostamenti del branco e soprattutto avevano fatto presente l’esigenza di informare la cittadinanza sui comportamenti da tenere in caso di avvicinamento degli animali.