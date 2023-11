"Un euro per ogni passeggero in porto per rifare le strade solcate dai tir"

"L’Autorità portuale ceda al Comune la somma annunciata e pattuita nel 2016 per la rotatoria di Torrette all’altezza del McDonald". Allo studio una convenzione tra i due enti per gli oneri legati alla manutenzione stradale della viabilità in ambito portuale e l’applicazione di una tassa d’imbarco di 1 euro per ogni passeggero in partenza da Ancona verso Croazia, Albania e Grecia. L’appello è arrivato ieri dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, stimolato da un’interrogazione di Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista per Silvetti): "Su quel capitolo di spesa abbiamo chiesto i rimborsi, stiamo parlando di 500mila euro, che però non ci sono stati corrisposti. Di recente noi parte di quelle risorse le abbiamo impiegate anche se il riversamento non è ancora avvenuto. Inoltre abbiamo presentato una serie di punti con l’obiettivo di fissare una convenzione in base agli oneri sul fronte delle manutenzioni stradali. Non è normale che su strade di nostra competenza, usate però prevalentemente da mezzi che afferiscono al porto, penso ai tir lungo il bypass della Palombella che lasciano segni evidenti sugli asfalti, non ci sia una corresponsione di risorse. Attraverso il nostro rappresentante in seno al comitato del porto, Giacomo Bugaro, e ovviamente il sindaco cercheremo di farci parte attiva in tal senso per arrivare alla firma della convenzione. Allo studio c’è anche la possibilità di chiedere all’Ap di istituire una tassa di imbarco di 1 euro nei confronti dei passeggeri che si imbarcano da Ancona verso l’estero". Sempre sul porto, Diego Urbisaglia ha interrogato il sindaco sul raddoppio dello stabilimento Fincantieri e non solo: "Una buona notizia che noi abbiamo sempre sostenuto, mi chiedo quale sia la vostra posizione, anche in merito all’atteggiamento ondivago sul banchinamento del molo Clementino" ha chiesto Urbisaglia a cui il sindaco ha replicato in maniera ferma: "Ondivago? Non è così, sono stato chiaro sin dall’inizio sul Molo Clementino, nel Dup e nel documento di programmazione strategica poi. Il raddoppio di Fincantieri? Ci fa felici la notizia dell’investimento di 80 milioni andati a buon fine. L’importante sarà rispettare i vincoli ambientali e sulla sicurezza".