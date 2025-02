Un eurogol di Sabatini. Marina in zona playoff

mariba

MARINA: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini, Sabbatini (38’st Carloni), Rossetti, Gregorini, Massaccesi, Daidone (18’st Catalani A.), Pierandrei (45’st Catalani T.). All. Profili

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Morani (30’st Capomaggi), Palazzi, Cenciarini (41’st Harrach), Del Pivo, Mazzarri, Pistola, Montanari, Gaudenzi, Bertuccioli (30’st Carnaroli) All. Fulgini

ARBITRO: Alfonsi di San Benedetto del Tronto

RETI: 13’st Sabbatini (M)

Sabbatini si inventa un gran gol ed il Marina si prende altri 3 punti. Ne fa le spese il Vismara che alza bandiera bianca ed abbandona il terzo posto in graduatoria proprio a beneficio dei rivieraschi.

Primo tempo intenso anche se privo di occasioni clamorose. Nel complesso meglio il Marina, anche se la chance più ghiotta capita al Vismara sugli sviluppi di una punizione a 2 in area biancoazzurra, scaturita da un’incomprensione tra Droghini e Sollitto. La punizione viene schermata dalla barriera ed il Marina si salva.

Ad inizio ripresa Sollitto è prodigioso con una parata in area piccola a mano piena, ma l’equilibrio viene interrotto da un lampo di Sabbatini.

L’ex Vigor Senigallia lavora un pallone sulla destra, dopo una serie di finte trova lo spazio per un tiro di pregevolissima fattura che si insacca, complice una deviazione, alle spalle di Melchiorri. Il gol subito non scuote i giallorossi, sempre molto intensi e motivati, ma poco incisivi in proiezione offensiva.

Nel finale gli animi si surriscaldano, ma nulla può scalfire la gioia del Marina che aggancia il terzo posto proprio ai danni del Vismara.

Nicolò Scocchera