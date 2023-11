"Un Falconatale che è pronto a stupire"

Tra boschi incantati e neve artificiale dal cielo, tra strade della dolcezza e un villaggio a tema per i bambini, tra suoni, luci, colori e allestimenti inediti per le Marche, la città si prepara ad accogliere una nuova edizione di ‘Falconatale’ che, secondo l’amministrazione, quest’anno più che mai è destinata a "stupire". Il cartellone degli eventi natalizi verrà presentato giovedì prossimo al Centro Pergoli, ma intanto trapelano i primi dettagli degli appuntamenti da fissare in rosso sul calendario. Primo fra tutti, il gran cerimoniale di inaugurazione programmato per domenica 3 dicembre che prevederà l’accensione delle luminarie nel territorio, da Palombina a Castelferretti, mentre, alle 17 in piazza Mazzini, uno show che secondo le indiscrezioni sarà sulla falsa riga di quello visto ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar, anticipano dal Municipio. Condurrà Maurizio Socci.

Prim’ancora, dalle 10, l’isola pedonale di via Bixio accoglierà i maestri pasticceri dalla provincia per assaggiare ed acquistare specialità golose. La centralissima piazza, invece, sarà base per un bosco di Natale che lascerà a bocca aperta, soprattutto, i più piccoli. Tra le novità, il Christmas Virtual Village, un’installazione che troverà casa in piazza Garibaldi dall’8 dicembre. I visitatori potranno accedere in una grande struttura gonfiabile, che attraverso la realtà aumentata riprodurrà fedelmente il villaggio di Babbo Natale. Non solo.

All’interno, grazie ai visori, si potrà giocare da soli o in squadra, con competizioni che non saranno semplice intrattenimento, ma si potranno studiare il cosmo e le stelle, imparare a utilizzare speciali controller al posto delle mani per muoversi nel metaverso e disegnare in 3d. Immancabile la "magia", grazie al Christmas Magic Box: a Falconara il 16 e 17 dicembre arriveranno i maghi del ‘Club prestigiatori fermano’ e il ‘Museo Matemagica’ che conquisteranno grandi e piccini con illusioni e giochi.

Entusiasta il sindaco Stefania Signorini, senza addentrarsi in ulteriori spoiler: "Quando si organizzano gli eventi di Natale è come rivivere le emozioni di quando si è bambini – dice – ed è con questo spirito che abbiamo realizzato allestimenti ed eventi per Falconatale 2023. Ho voluto puntare su allestimenti completamente originali, a partire dal bosco incantato che due artiste stanno realizzando con le loro mani, per arrivare al Villaggio di Natale virtuale, che sono certa sarà apprezzato da adulti e bambini. Si tratta di un’assoluta novità, che a Falconara farà la sua prima tappa delle Marche e la seconda in Italia". Per il programma completo, appuntamento alla prossima settimana in presenza di amministratori e sponsor del Falconatale 2023.

