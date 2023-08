"Un fenomeno, è il saltatore più forte di tutti i tempi"

"Gimbo ha coronato il suo sogno vincendo anche il Mondiale e lo ha vinto nella maniera più chiara, più inequivocabile possibile dimostrando che era il più forte: io posso dirlo, lui è il saltatore più forte di tutti i tempi". Così da Casa Italia a Budapest, il presidente della Fidal, Stefano Mei, commenta l’oro mondiale nel salto in alto di Gianmarco Tamberi. "E’ incommensurabile, questa vittoria esce da qualsiasi scala di valori, Gimbo ha annunciato che questo era il suo obiettivo e se avesse dovuto saltare 2,38, avrebbe saltato 2,38, se chiamato a fare 2,40 avrebbe fatto 2,40 – ha aggiunto il presidente Mei – Come a Tokyo (Olimpiadi del 2020 dove vinse l’oro, ndr), le cose sono andate come dovevano andare. Ieri Gimbo ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta fenomenale, che sa trasformarsi nella occasioni che contano. Sono estremamente felice per lui, con il titolo mondiale all’aperto ha chiuso un ciclo incredibile che nessuno altro atleta italiano ha mai realizzato". Continua Stefano Mei: "A mio parere è nell’Olimpo degli atleti azzurri con Pietro Mennea e Adolfo Consolini, il grande discobolo che ha gareggiato negli anni ‘40 e ‘50 vincendo tutto – aggiunge l’ex campione europeo dei 10.000 metri – Mi ha fatto emozionare ancora una volta come a Tokyo e anche a Eugene, dove in condizioni precarie fece una gare eccellente finendo 4°, secondo me la migliore della carriera".