Un festival a Jesi per eleggere la miglior compagnia teatrale

Cinque compagnie amatoriali della nostra regione sono pronte a sfidarsi al ‘Festival Marche in Atti’ di Jesi. La migliore rappresenterà le Marche al ‘Gran Premio Nazionale’ della Fita (Federazione italiana teatro amatori). La kermesse si terrà al Teatro ‘Il Piccolo’, dove debutterà domenica 8 (ore 17.15) con ‘Il Dubbio’ della compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro. Domenica 15 (ore 17.15) toccherà all’Associazione Teatrale Agorà con lo spettacolo ‘Tango, Monsieur?’, mentre sabato 21 (ore 21.15) Teatro Drao e Teatro Tre metteranno in scena ‘Rosalyn’. Il giorno dopo, domenica 22 (ore 17.15) sarò la volta della compagnia Teatro dei Superpoteri con ‘La Lisistrata’. Un’altra compagnia pesarese, Teatro Accademia, domenica 29 (ore 17.15) presenterà ‘Le Susse di una zittella’, mentre la serata conclusiva del festival si terrà sabato 4 febbraio (ore 21.15), con le premiazioni delle compagnie in gara. Sapremo così chi accederà alla fase nazionale del ‘Gran Premio’ della Fita. Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto è di 13 euro (ridotti 10 euro per gli under 25 e i tesserati Fita). "Il teatro rappresenta un grande patrimonio della vita culturale delle Marche e coinvolge centinaia di compagnie teatrali amatoriali – spiega la presidentessa della Fita Marche, Federica Bernardini –. L’edizione 2023 del festival Marche in Atti riporta alla ribalta il lavoro dei tanti appassionati che lavorano ogni giorno con passione e tra mille difficoltà, dedicando tempo e risorse alla collettività. In questo contesto, le amministrazioni pubbliche che agevolano gli spettacoli teatrali danno un impulso positivo all’aggregazione in campo artistico e, specie in questo periodo, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura diffusa sui territori". Il festival ha il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Jesi.