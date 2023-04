"Un Festival del Porto Antico"

Negli anni non sono mancati ad Ancona eventi culturali e di spettacolo di grande richiamo, ma non si è riusciti a strutturare un Festival capace di imporsi a livello nazionale come il Summer Jumboree. Sono certa, anzi ne sono convinta, che questo potrà svilupparsi e radicarsi, utilizzando il grande spazio, già di per sé carico di cultura, del Porto Antico. Penso proprio ad un grande Festival del Porto Antico ampliando il concept de La mia generazione Festival, anche sulla scorta dell’esperienza di successo del 2019 con il concerto dei Subsonica a chiusura della manifestazione. Un appuntamento che ha attirato tantissime persone anche da fuori Ancona e da fuori regione, davvero un grande successo.

Il concerto si inseriva e si integrava in un cartellone ricco di eventi collaterali sia dello stesso Festival, ma anche di altre iniziative in città, che hanno anticipato lo spettacolo, con diversi artisti di grido e poi la concomitanza con la Notte Bianca che ha fatto da moltiplicatore di presenze. Un format e una organizzazione che avevano convinto e soddisfatto anche i commercianti del centro. Ripartirei da quell’esperienza che possiamo considerare pilota, per sviluppare una proposta articolata che possa affermarsi a livello nazionale e che diventi un appuntamento fisso in calendario non solo per la città di Ancona. Vorrei anche replicare e ampliare l’esperimento della Notte blu, trasformandola nella Settimana del Mare. Immagino davvero una città piena per una settimana con proposte culturali e di intrattenimento variegate.