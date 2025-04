Un festival di "Viaggi e Miraggi". Ecco il Pergolesi Spontini

Trenta eventi ‘spalmati’ nell’intera Vallesina, ispirati al tema ‘Viaggi e Miraggi’. Il Festival Pergolesi Spontini torna con un’edizione animata da molti volti popolari.

Come Eugenio Finardi, che il 2 agosto a Jesi festeggerà i 50 anni dal primo album, attingendo dal proprio ricco repertorio e dall’ultimo album. O Simone Cristicchi, che il 26 luglio, sempre a Jesi, presenterà il suo nuovo progetto live ‘Dalle tenebre alla luce’.

Si inizia il 17 luglio a Maiolati, con gli ‘Spontini Days’: nel giardino della casa museo del grande musicista si tiene ‘Les femmes de Spontini’, carrellata di celebri arie d’opera e musiche di giovani autori del Conservatorio Rossini di Pesaro. Piazza Federico II a Jesi accoglierà gli eventi principali. Oltre a quelli citati, il 19 luglio c’è Tosca, che con la FVG Orchestra interpreterà le colonne sonore dei più bei film d’animazione. Il giorno dopo toccherà agli Oblivion, scatenato quintetto con il gusto della parodia musicale. Il 22 spazio al concerto lirico ‘Gershwin and Bernstein Songbook’, con musiche rielaborate da Marco Attura e Gianluca Piombo (nuova commissione).

Dopo il racconto musicale per bimbi ‘Le quattro stagioni e Piccolo Vento’ su musiche di Vivaldi (il 25), il 27 il protagonista è Sergio Bernal, re del flamenco, che balla su musiche eseguite dal vivo. Il 31 sorprendente ‘concerto di attrezzi circensi’ del duo Nando e Maila. A cavallo tra musica classica e affabulazione è ‘Ti racconto Don Giovanni’ di Alessandro Riccio, in scena il 3 agosto con l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana.

Piazza Barcaroli a Morro d’Alba il 23 luglio farà da scenario alle più belle colonne sonore da film nell’adattamento di Marco Attura, che dirige il Time Machine Ensemble.

Tornano i ‘Wine concert’, dove la musica si immerge nella bellezza dei paesaggi marchigiani. Un modo diverso di vivere la musica, tra degustazioni, sapori, profumi e un parterre di giovani musicisti di talento.

Queste le date: il 24 luglio a Poggio San Marcello (azienda Sartarelli), il 1 agosto al Podere Cardinali di Morro d’Alba, il 28 da Oppedentro a Maiolati e il 29 in una cantina da definire. Altro format di successo è ‘Residart’, quattro concerti in collaborazione con ‘Residart Festival’ e ‘Orlando European Summer Course for Chamber Music’.

Raffinati programmi e impeccabili esecuzioni di giovani ensemble e solisti tra il 10 e il 13 settembre avranno come sede la Chiesa degli Aroli di Monsano, il Comunale di Montecarotto, l’Auditorium del Polo Scolastico ‘King’ di Maiolati e il Teatro Moriconi di Jesi.

Tra gli altri eventi spicca ‘Rut. Raccolti di speranza’ (il 30 agosto nella Chiesa di San Marco di Jesi), nuova sacra rappresentazione composta da Marianna Acito su libretto di Francesca Masi.

Il 4 settembre I Solisti aquilani eseguiranno una selezione da ‘L’estro armonico’ di Vivaldi al ‘Moriconi’, dove il giorno dopo Rita Marcotulli, la signora del jazz tricolore, proporrà il suo ‘Pianoforte solo live’. Il 6, sempre al ‘Moriconi’, si esibirà Pasquale Iannone, tra i migliori pianisti italiani.

r. m.