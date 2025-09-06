Un festival ovunque e in nessun luogo. E’ "Invelle" per l’arte contemporanea

Osimo e i suoi territori stanno per trasformarsi nell’"isola che non c’era" della performance contemporanea grazie a ‘Invelle, Festival ovunque e in nessun luogo’, che per la prima volta porta nel tessuto urbano cittadino un focus diffuso sui linguaggi performativi di oggi. Dal 10 al 12 settembre tre spettacoli di compagnie provenienti da tutta Italia abiteranno tre location diverse individuate tra le frazioni osimane, anticipati da un’incursione in anteprima il 9 settembre con un laboratorio gratuito.

Si tratta di ‘Swan’ di Gaetano Palermo, con Rita Di Leo (mercoledì 10, ore 18.15 nella pista di pattinaggio di San Biagio), ‘35040’ di Alessandro Businaro (giovedì 11, ore 18.15 nell’anfiteatro parco "Chico Mendes" di Osimo Stazione) e di ‘Amadriadi’, con Enzina Cappelli che danzerà la coreografia di Michele Ifigenia Colturi (venerdì 12, ore 18.15 e 18.45, al Parco Verde Energia di Astea a Campocavallo).

Il festival nasce dal lavoro di mesi di Anomolo APS, associazione che da diciotto anni cura la programmazione del Loop Live Club di San Biagio, e Pallaksch, primo ente di produzione teatrale marchigiano a ricevere il riconoscimento ministeriale del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo come "Under 35". La loro collaborazione ha puntato a rinnovare il senso di comunità di Osimo, mettendo in relazione la sua storica vocazione alla curiosità culturale con le opere di giovani compagnie di rilevanza nazionale. ‘Invelle’ porta dunque in città un nuovo modo di guardare agli spazi cittadini, alle arti performative contemporanee e alle opportunità di stare insieme.

Questo anche e soprattutto grazie alle 220 persone che hanno scelto di partecipare al crowdfunding e permetterne la realizzazione. ‘Invelle’ vuole così essere un’occasione per immaginare insieme come ridisegnare uno spazio dove incontrarsi, radicandosi nella tradizione con un titolo che, sin dal significato dialettale dell’espressione, traducibile come ‘in nessun luogo’, evoca estrema libertà e possibilità di azione. Il programma è curato da Giacomo Lilliù, regista e attore osimano con all’attivo produzioni che percorrono tutta la penisola e che afferma: ‘Invelle è il nostro tentativo di manifestare la vivacità di questo territorio, che è plurale: nel nome, Marche, nella geografia, con monti, colline e coste, e nei dialetti con cui si esprime’.