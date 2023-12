Un festival senza pace. Stupor Mundi si presenta ma il Comune non c’è. Altra gaffe istituzionale

Quel pasticciaccio dell’omaggio al grande imperatore Federico II. Sta diventando sempre più un caso l’evento per il quale si sono già creati dei dissapori, per usare un eufemismo, tra Jesi città natale dell’imperatore e Ancona che ospiterà il festival Stupor Mundi senza aver avuto mai un ruolo nella vita del grande personaggio storico. Il capoluogo di regione, senza neanche sapere il perchè, si è visto aggiudicare la bella cifra di 80mila euro per organizzare un festival su Federico II. Per organizzarlo, a quel punto, ha predisposto un bando che è stato aggiudicato alla Sulvic di Ancona che quindi provvederà a stilare l’iniziativa che si svolgerà in primavera. Bene, ma non tanto. Venerdì, infatti, verrà illustrato quello che sarà il Festival Stupor Mundi. La location scelta è quella di una sala della Regione e il parterre è di tutto rispetto: Matteo Lorito Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Gian Luca Gregori Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Umberto Longo Commissario Straordinario dell’Istituto storico italiano per il Medioevo Isime, Francesco Panarelli presidente della Società italiana per la Storia Medievale Sismed, Agostino Paravicini Bagliani presidente della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino Sismel, Fulvio Delle Donne dell’Università di Basilicata e curatore del Festival Stupor Mundi, Gianni Sulpizi presidente Sulvic e il consigliere regionale di Fdi Carlo Ciccioli.

E il Comune di Ancona? Nulla. Nell’invito non compare il sindaco Daniele Silvetti o l’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, ma neanche quello ai Grandi eventi Angelo Eliantonio o quello alla Scuola e neanche quello alle Manutezioni, che poco avrebbe a che fare, ma almeno rappresenterebbe l’ente che ha di fatto ricevuto il compito di realizzare questa iniziativa.

Una strana mancanza. A tal punto che a Palazzo del Popolo nessuno è a conoscenza della presentazione, fra appena tre giorni, del festival che sarà ospitato con ogni probabilità dalla Mole Vanvitelliana. Insomma verrebbe da sorridere, ma in realtà, a ben vedere è il segnale che qualcosa non funziona in casa del centrodestra nostrano. Una qualche frizione interna che sta provocando più di qualche malumore.

E a balzare agli occhi della convocazione della presentazione è anche, tra i nomi che vi prenderanno parte, quello del consigliere regionale Ciccioli e non dell’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi che, in teoria, sarebbe più titolata a partecipare.

Qualcuno, forse, nelle prossime ore si affretterà a chiedere al Comune di partecipare alla presentazione, ma ormai la frittata sembra fatta. Quello che rimane, a oggi, è soltanto lo "Stupor". A Jesi, intanto, qualcuno potrà anche iniziare a sorridere.

Alfredo Quarta