Un figlio illustre ancora una volta preso a schiaffi

Non si può nascondere che sia una ferita aperta nella cultura della città il trattamento riservato a Gino De Dominicis, anconetano doc considerato uno dei più grandi dell’arte contemporanea. Per capirlo bene, basta mettere in fila tutti i pezzi di un vergognoso puzzle: la sua casa natale è ricordata solo con una targa anonima ed è sfregiata dai soliti vandali; una strada a lui intitolata c’è, peccato sia alle Palombare (ma che c’entra?) e sia un vicolo cieco; nella città dove è nato non esiste una sua opera esposta in modo permanente. Lanciamo un appello, umile e semplice, come facemmo per Scataglini: questa ferita aperta va chiusa al più presto.