Un film già visto con un finale mai così amaro

Massaro

Chi da bambino ha letto i fumetti, sa bene che a Topolinia o a Paperopoli tutto è possibile. A Topolinia. A Paperopoli. Non ad Ancona, Marche, Italia, Europa, mondo reale. Eppure la storia dei voli per le capitali europee, venduta come il fiore all’occhiello di un aeroporto in grado finalmente di dare un calcio alle sfighe passate, sembra uscire dalla penna di un fumettista, il più ingegnoso. Metti il volo, togli il volo. Un mese e poco più per rimettere tutto in discussione. Nessuno che fa mea culpa, la comunità guarda attonita e stordita. E pensare che in tutto questo c’è chi ha comprato persino i biglietti per andare a Barcellona, a Bucarest e a Vienna. Chissà magari anche programmando le ferie di Natale e di Capodanno. Incastrando ferie e permessi. Aeroitalia garantisce che rimborserà tutti coloro che avrebbero dovuto viaggiare da e per Ancona dopo il 13 novembre. Ma la cosa lascia inevitabilmente un solco profondo, difficile da riempire. In quei giorni, quelli in cui venne dato l’annuncio dei nuovi voli per le capitali europee, qualcuno si permise di alzare il ditino, non troppo convinto evidentemente dell’affare concluso. I precedenti (Forlì) non facevano pensare al meglio. Aeroitalia aveva alzato bandiera bianca. Esattamente come ora sta facendo ad Ancona. "Ma siete sicuri che sarà la svolta?" ci si chiedeva. In quei giorni chi si metteva contro o comunque rifletteva, era dialetticamente asfaltato. Su queste colonne abbiamo provato a raccontare ciò che stava avvenendo, non dubitando mai delle volontà, ma del progetto a lungo termine che francamente sembrava un gigante di argilla. Poi ci siamo trovati davanti alle lamentele di chi non ha trovato gli aerei partire in orario, chi non li ha trovati proprio ed è stato costretto a fare in altro modo, chi li ha trovati ma tutti semivuoti. Coincidenze? Abbiamo fatto anche due conti sulla spesa per un andata e ritorno nelle capitali europee in periodi tutto sommato morti. Alta, troppo. Abbiamo dubitato, sì. Avevamo torto?