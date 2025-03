Un fiume di bandiere sfilerà da mare a mare

Più di mille studenti di oltre 40 nazionalità sfileranno ad Ancona tra qualche giorno con le bandiere dei loro Stati di origine dal Passetto fino a Piazza della Repubblica, da mare a mare. Uno spettacolo unico per Ancona, e per l’Italia, visto che il capoluogo marchigiano è la prima città italiana a ospitare l’Erasmus Generation Meeting, il più grande evento per la generazione Erasmus. Dal 3 al 6 aprile 2025 il capoluogo marchigiano diventerà il cuore della Generazione Erasmus, riunendo centinaia di giovani volontari da tutta Europa. Giovedì 3 aprile a partire dalle ore 13 prenderà il via la spettacolare Flag Parade per le vie del centro di Ancona, con partenza dal Monumento ai Caduti, aperta alla cittadinanza. Tra le iniziative aperte a tutti c’è anche l’EGM EXPO, la fiera dell’internazionalizzazione dove le varie sezioni di ESN, sponsor e istituzioni presentano le loro attività volte alla promozione della mobilità e delle numerose opportunità rivolte ai giovani. L’appuntamento è per venerdì 4 aprile alle 13 alla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche. "Ancona è sempre più internazionale – ha detto l’assessore all’università, Marco Battino – e sempre più aperta all’accoglienza. Eventi come questo sono anche il modo per dimostrare a tutti che il capoluogo delle Marche può essere una meta interessante".