Un fiume di messaggi e ricordi per Carminio Gambacorta, il medico che amava il football

Medico ortopedico con una grande passione nel sangue: lo sport. In particolare il football americano. Carminio Gambacorta era stato uno dei fondatori dei Dolphins Ancona. E’ stata proprio la società sportiva dorica a ricordarlo ieri sulla sua home page. Fratello di Maria Ausilia Gambacorta, ex consigliere comunale dei Cinque Stelle e commercialista, il dottor Carminio era uno dei medici più stimati e apprezzati di tutta la regione. Se n’è andato a causa di un infarto la notte di San Silvestro a 62 anni nella sua abitazione di Fano dove da anni ormai viveva con la moglie e i due figli. Aveva svolto la sua professione medica all’ospedale di Torrette dove era apprezzato e conosciutissimo. Gli amici lo chiamavano "lastra". Un po’ per il lavoro che faceva, un po’ per il suo attaccamento al football americano. Carminio aveva giocato e nel 1983 era stato uno dei soci fondatori dei Dolphins e presidente. In queste ore sui social sono tantissimi a tributargli l’ultimo saluto. Era stato anche medico social degli Angels Pesaro che lo ricordano così: "Stimato ortopedico, ex giocatore, presidente dei Dolphins e dal 2006 medico sociale degli Angels , ricopriva anche incarichi federali. La famiglia Angels si unisce al dolore dei suoi cari , un forte abbraccio. Grazie Doc!". "Purtroppo – scrive l’assessore Daniele Berardinelli – la prima notizia dell’anno è stata una tristissima notizia.

Ciao Carminio, un abbraccio fortissimo a Maria Ausilia".Toccante il ricordo del professore senigalliese Guido Silvestri, medico di fama internazionale: "Il nuovo anno 2024 non poteva cominciare in modo peggiore con il decesso, per un malore improvviso, di uno dei miei più cari e fedeli amici, il dottor Carminio Gambacorta. Con lui ho condiviso 40 anni, i momenti spensierati del COCS, le gite a Chieti, e poi lauree, matrimoni, viaggi (Roma, Lione, Madrid, Venezia, Ginevra, Gran Sasso… con il prossimo già programmato a New Orleans per luglio). Ma abbiamo condiviso anche periodi duri, porte strette, difficoltà – ricordo un mattino invernale piovoso di tanti anni fa, quando Carmi mi accompagnò all’aeroporto di Bologna, io passavo un momento difficile, e lui che guidando manifestava, nel silenzio degli amici veri, la sua fraterna vicinanza. Ora Carmi se ne è andato, e la nostra ultima giornata insieme rimarrà la mangiata di tartufi del 8 dicembre scorso, con Giovannino, Lauretta ed Elena. Carminio era una persona unica, leale fino all’inverosimile, fedele in modo “cieco”, all’apparenza cinico, ma dal cuore enorme. Non aggiungo altro, se non che d’ora in poi, in questa vita terrena, saro’ molto più solo, perché di amici come Carmi non ce ne sono tanti". "Rimane solo cio che siamo stati per gli altri. Addio dottò" scrive la sorella Maria Ausilia.