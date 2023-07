Un fiume di ricordi per Perpé a Osimo: ricordando Moreno Frontalini

Tanta emozione ed energia si sono respirate alla due giorni in ricordo di Moreno Frontalini, il "camaleontico" fornaio di Osimo che ha perso la vita in sella alla sua Harley Davidson investito da un’auto alla rotonda di Osimo Stazione nel 2021. Sabato e domenica a Osimo sono arrivati tantissimi motociclisti anche da fuori per ricordarlo. Il museo "Moreno Perpè legend" è rimasto aperto a tutti, amici simpatizzanti, e quanti hanno voluto visitare il garage che Moreno aveva addobbato con cimeli, coppe, targhe ricordo, attestati di partecipazione a raduni fmi, gadget vari riguardanti il mondo delle due ruote, foto ricordo e tanto altro. Domenica il corteo di moto organizzato dal Moto club Riders Douhet con partenza dalla loro sede di Porto Potenza Picena. Appuntamento poi alla rotonda dove è accaduto il tragico evento e dove è stato collocato un mazzo di rose rosse, per proseguire nel centro storico di Osimo e raggiungere a mezzogiorno il museo di via Leopardi in zona San Marco. Frontalini è stato anche tra i fondatori del motoclub "Marchetti". Era instancabile. Veniva da un giro al mare quel maledetto giovedì.