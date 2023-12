Un flash mob per la Costituzione antifascista

Un flash mob davanti al palazzo dei Convegni a Jesi, organizzato dalla locale sezione dell’Anpi con riferimento all’identificazione effettuata dalla Digos a Marco Vizzardelli che, prima dello spettacolo alla Scala di Milano, aveva gridato "Viva l’Italia antifascista". "L’Anpi di Jesi – spiega la presidente Rosalba Cesini - ha inteso esprimere, da una parte, il proprio sdegno per una vicenda incredibile che ricorda periodi davvero bui della nostra storia e, dall’altra, affermare il proprio orgoglio per appartenere alla schiera di coloro che, oggi come ieri, si ergono a strenui difensori della Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza.