Un "Flauto" semplice e raffinato. Un’ovazione senza precedenti

Verrebbe da dire: è valsa la pena aspettare 21 anni. "Il Flauto magico" di Mozart, mai visto nel ‘ritrovato’ Teatro delle Muse (cioé dal 2002), venerdì ha letteralmente trionfato, riscuotendo un successo su tutta la linea. Applausi a non finire, anche a scena aperta, fino all’apoteosi finale, con la luccicante ‘pioggia d’oro’ che cade sul cast, quasi a premiarlo. Raramente si è visto un pubblico così entusiasta per un’opera lirica, non certo tra le più brevi del grande repertorio europeo. Eppure una platea assai variegata ha seguito con emozione e a tratti incanto le storie incrociate di Tamino e Pamina, Papageno e Papagena, Sarastro e la Regina della Notte. Merito innanzitutto di un allestimento tanto ‘semplice’ quanto raffinato, privo di qualsiasi eccesso, sfrondato quanto basta di ripetizioni e di buona parte dei famosi riferimenti massonici. Magistrale, verrebbe da dire, se non fosse che il regista Luca Silvestrini, coreografo di fama internazionale, era praticamente al suo debutto nell’opera. C’è da sperare che prosegua... Nota di merito per le scene di Lucio Diana e i bellissimi costumi di Stefania Cempini. Sulla musica poco da dire. Con metà delle idee dispensate nel ‘Flauto’ un compositore ‘normale’ avrebbe costruito una carriera. Molto da dire invece sugli interpreti, giovani ma già affermati. Diciamolo subito: esame superato a pieni voti per Brigitta Simon (la Regina della Notte), alle prese con l’aria "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen", una delle più celebri, e difficili, di sempre. Gli applausi che il pubblico le tributa alla fine lo confermano. Stesso dicasi per la bravissima Maria Laura Iacobellis, un’eccellente Pamina. L’accoglienza più calorosa è per loro, ma gli applausi fioccano anche per Antonio Garès (Tamino), Abramo Rosalen (un ‘magnetico’ Sarastro) e per l’adorabile trio dei fanciulli (in realtà un maschio e due femmine), presenza davvero incantata. E naturalmente per il Papageno di Levent Bakirci (soprattutto), e la Papagena di Jennifer Turri.

Quando nel duetto finale i quattro danzatori in scena voluti da Silvestrini fanno volteggiare in aria otto pupazzetti che rappresentano i futuri figli della coppia il pubblico va in visibilio. Ottima prestazione anche per l’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’ diretta da Giuseppe Montesano. Oggi (ore 16.30) si replica. Il consiglio è quello di non mancare. Emozioni, stupore e divertimento sono merce preziosa. Questo ‘Flauto’ ne regala a volontà.