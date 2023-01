"Un forte legame Marche-Campania"

"Vanvitelli ha lavorato in molte città delle Marche – ha ricordato l’assessore regionale Biondi – a partire da

Ancona, dove la traccia più significativa è certamente la Mole, per proseguire con Pesaro, Fano, Urbino, Urbania, Macerata, Recanati e, prima di approdare a Caserta per la costruzione di questa splendida Reggia, a Loreto. Le celebrazioni vanvitelliane per i 250 anni dalla morte sono, dunque, un nuovo momento di incontro, dove le nostre strade e strategie tra Marche e Campania, possono trovare un percorso comune" ha detto Chiara Biondi nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma delle Celebrazioni proprio nella Reggia di Caserta del Vanvitelli.