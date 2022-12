Un furgone si scontra con un ciclista

Scontro bici-furgone: ciclista 51enne portato in eliambuanza all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11, in via San Marcello: il furgone, guidato da un 42enne di Ostra Vetere, secondo una prima ricostruzione procedeva in direzione di Jesi, scendendo ma all’altezza di una curva (in prossimità del civico 74) si è scontrato con un ciclista residente a Senigallia, rovinato a terra dopo l’impatto. Il ciclista è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi ma ha riportato un trauma cranico e facciale e una sospetta frattura al polso. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale intervenuta con due pattuglie. Sul posto automedica del 118 e ambulanza della Croce Verde e l’eliambulanza Icaro 01, atterrata in un campo vicino.