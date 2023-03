Un giardiniere, posatore e installatore in zona Aspio

Un giardianiere a Osimo. Data scadenza: 284. Codice offerta 13289223. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Il Trifoglio soc. coop. agricola, con sede ad Osimo (an), ricerca un giardiniere posatore e installatore. Sede di lavoro località Aspio (An). La figura professionale si occuperà di: giardinaggio, posatura di prati e installazione di strutture in legno. Si richiede disponibilità a trasferte in ambito nazionale, patente b e auto propria. Tipologia contrattuale: tempo determinato (rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato). Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] o contattare il recapito telefonico 3490785393.