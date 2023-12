Un "gigante" d’argilla. Già persi 150 posti letto. Fuga degli infermieri, interventi a rischio

La carenza di personale sanitario, infermieri in prima linea, potrebbe depauperare un terzo della dotazione di posti letto complessivi di cui dispone l’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. A rischio, se azienda e Regione non correranno ai ripari, fino a 250 posti destinati ai pazienti, cifra che abbasserebbe l’offerta originaria dell’ospedale di Torrette e dei due presidi speciali – cardiologico Lancisi e pediatrico Salesi – a 500 posti letto rispetto alla dotazione organica pre-crisi che era di 750. Numeri che fanno spavento e rischiano di trascinare l’ospedale pubblico migliore d’Italia (premio consegnato dall’Agenas, l’agenzia sanitaria nazionale, a Torrette per il 2021 e per il 2022) in una spirale drammatica.

Da quando sono partite le sforbiciate ai reparti, tutti più o meno coinvolti, alcuni mesi or sono, l’ospedale di Torrette ha perso circa 150-160 posti letto e il trend negativo è ancora in atto. La cifra di 250 letti in meno ci è stata confermata da professionisti interni al policlinico delle Marche e molto ben informati sul quadro generale. Una situazione del genere, a detta loro, non è mai stata vissuta nel capoluogo anconetano da quando è stata creata l’azienda ospedaliera, ossia dall’inizio del terzo millennio dopo la chiusura dei plessi del cardiologico Lancisi al Pincio e del civile Umberto I in centro. La fuga degli infermieri, a partire da quelli non stabilizzati a tempo indeterminato con l’aggiunta della mancata copertura dei turn-over per chi va in pensione e per chi chiede il trasferimento ad altra sede, sta mettendo in ginocchio il gigante della sanità marchigiana. Oltre al taglio dei posti letto questo fenomeno sta producendo una serie di effetti collaterali, a partire dalla mobilità passiva delle prestazioni che costa soldi al bilancio e dall’allungamento dei tempi di attesa per visite e soprattutto interventi chirurgici di elezione.

Prendiamo appunto l’area della chirurgia: soltanto la clinica chirurgica in pochi mesi ha visto ridurre il numero di posti letto da 51 a 41 e adesso a 32. Se la matematica non è un’opinione, ciò significa meno prestazioni e e tempi che si allungano per tutti. Il calo è stato dovuto alla carenza di infermieri: soltanto il 1° dicembre scorso, una settimana fa esatta, la clinica chirurgica e dei trapianti ha perso 5 infermieri. Sempre nell’ambito dell’area chirurgica, a novembre uno dei primari ha scritto una mail molto pesante alla direzione chiedendo di fermare l’emorragia di posti letto tagliati che stavano mettendo a rischio la sopravvivenza del reparto stesso.

Sul tema delle liste d’attesa, infine, l’azienda cerca di tamponare come può. Nell’area dermatologica ad esempio, è stato indetto un avviso pubblico per reperire un medico libero professionista per coprire l’attività del reparto fino alla fine dell’anno. Soluzioni tampone in attesa di tempi migliori.