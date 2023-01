Un giorno da ’baby poliziotti’

Anche nell’ultimo fine settimana delle festività natalizie proseguono a tutto tondo le attività del Commissariato di Polizia di Osimo che, quotidianamente, con le donne e gli uomini della Polizia di Stato garantisce la sicurezza dei cittadini, stando sempre vicini alla gente, soprattutto in questi momenti particolari e più "vivi" dell’anno. Nella giornata dell’Epifania, in concomitanza con le celebrazioni nella basilica della Santa Casa di Loreto, un’iniziativa speciale è stata predisposta dal questore Cesare Capocasa per essere accanto a chi, più di ogni altro, è indiscusso protagonista in tutte le famiglie di ogni momento di festa: i bambini e i ragazzi della prima età scolare che sullo sfondo del monumentale albero di Natale di piazza della Madonna hanno ricevuto come piccolo dono la possibilità di sentirsi, almeno per un attimo, anche loro poliziotti. Emozionante, infatti, è stato per molti bimbi potersi mettere "davvero" alla guida di una Volante, cioè immaginarsi in azione in un posto di controllo semplicemente tenendo in mano la paletta con cui poco prima l’agente ha mostrato come si fermano i veicoli indisciplinati o, per i più curiosi, sperimentare in prima persona l’accensione dei vari dispositivi luminosi di segnalazione ed emergenza. E’ stato quindi possibile far capire, anche ai più piccoli, che gli operatori della Polizia di Stato si dedicano costantemente con passione e spirito di servizio alla tutela della collettività e in ogni momento sono a loro disposizione.

si.sa.