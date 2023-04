Un giorno da disconnessi Niente smartphone né messaggi "Così combattiamo i cyberbulli"

di Sara Ferreri

Metti un giorno senza smartphone per studenti e adulti. Il 6 maggio torna il Disconnect Day a Fabriano dove si potrà accedere al centro solo con i telefonini sigillati nei vari infopoint all’ingresso. E non ci si annoierà perchè tra gli ospiti ci saranno Paolo Ruffini e Roberta Bruzzone. È il secondo disconnect day d’Italia, il primo dopo la pandemia (la prima edizione è stata nel 2019 a Corinaldo). Sabato della prossima settimana, dalle 9 alle 20 incontri, attività e laboratori pensati per tutte le età. All’evento parteciperà anche l’attore Paolo Ruffini, regista del film Ragazzaccio sul cyberbullismo che sarà proiettato nel pomeriggio e con lui commentato al teatro Gentile. La criminologa Roberta Bruzzone parlerà dei rischi della rete e del dark web. A organizzare l’iniziativa l’associazione nazionale Di. Te. con il Comune di Fabriano, la Regione e il Consiglio regionale. "La Regione ha voluto sostenere questo evento – spiega l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Chiara Biondi – perché invita a riflettere sul benessere digitale e sull’uso consapevole dei dispositivi tecnologici, un invito rivolto non solo ai più giovani ma anche agli adulti nel loro ruolo di educatori. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, che è entrata a far parte delle nostre vite, ma di promuovere una capacità critica, una competenza sull’utilizzo corretto da parte di tutti e cioè scuola, istituzioni, famiglie, giovani e di aggregare attorno ai temi della socialità, dell’amicizia, del contatto umano, fondamentali specie nell’età evolutiva. E sarà una giornata per scoprire o riscoprire il bellissimo centro storico di Fabriano". "Sarà una giornata – aggiunge Giuseppe Lavenia, piscoterapeuta, e presidente dell’associazione Di.te - che metterà tutti alla prova per resistere senza smartphone per almeno 4 ore e riprendere contatto col territorio e la realtà intorno a noi, vissuta spesso distrattamente con gli occhi rivolti al cellulare. Oggi passiamo 8 ore al giorno su internet quattro davanti ai social e questa è l’occasione per staccare la spina, mettersi offline e prendersi cura delle nostre autentiche relazioni all’aperto. Mediamente guardiamo il cellulare 150 volte al giorno, ce l’abbiamo a fianco del piatto quando andiamo a cena e nei primi 4 anni di vita svezziamo i bambini con lo smartphone, quasi il 50% dei genitori lo fa. Inoltre quasi il 30% dei genitori tende a calmare il proprio figlio attraverso l’utilizzo di uno schermo. E già uno schermo passivo aumenta il rischio di provocare disturbi dell’attenzione: la giornata d sensibilizzazione vuole informare sui rischi, prevenirli e aiutare a fermarsi in tempo"