Un giudizio ai vostri avversari?

Allineati e coperti. Troppo coperti. A meno di fuochi d’artificio negli ultimi due giorni prima del silenzio, è stata una campagna elettorale molto tranquilla, per certi versi, appunto, troppo tranquilla. È come se il fuoco stia covando in attesa di trasformarsi in un incendio o magari non c’è alcun rischio e semplicemente tutti abbiano preferito mantenere un profilo basso. Fondamentalmente c’è stato più rumore durante la battaglia interna alle Primarie del centrosinistra nel novembre scorso (la segnalazione di una presunta irregolarità alla Commissione istituita da parte di Carlo Pesaresi nei confronti di Ida Simonella) che in questi due mesi abbondanti prima del voto di domenica e lunedì prossimi. A parte qualche manifesto strappato – un classico buono per tutte le tornate elettorali – alcune frecciatine a distanza e la polemica sull’assenza di Silvetti a un confronto televisivo con la principale competitor, Ida Simonella, ai posteri va una campagna basata esclusivamente sui temi. Tutto bene, si dirà, ma è come se tutti, più o meno, si siano trattenuti a forza invece di tracimare in attacchi e critiche nel timore di riceverne in cambio un ritorno negativo. Vecchie ruggini, specie tra i due schieramenti accreditati dei pronostici di ballottaggio, centrodestra e centrosinistra.

Ma che bilancio fanno di questa campagna elettorale i sei candidati a sindaco in vista del voto di domenica e lunedì? Cosa è andato bene e cosa invece non è piaciuto? Ecco dunque una nuova puntata di questo confronto a sei che sulle pagine del Carlino va avanti da settimane per sviscerare bene i temi dei loro programmi elettorali.