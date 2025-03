Un gol per il Salesi, partita del cuore allo stadio

Un connubio tra sport e politica a favore della Fondazione Ospedale Salesi. Presentata in Regione l’iniziativa "Uniti nel sociale - Un gol per il Salesi": è una partita di calcio a scopo benefico che si svolgerà domenica alle ore 15,30, allo stadio del Conero di Ancona: ad affrontarsi saranno gli atleti dell’associazione Nazionali italiana calcio olimpionici e dei campioni di vita (Nico) Marche, e una rappresentativa dei consiglieri regionali, comunali e vecchie glorie anconetane. La partita a scopo benefico, che prevede un ingresso a offerta libera, è sostenuta anche da molti partner privati e ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona. Connessa all’evento sportivo, anche una riffa per chi parteciperà con in palio tanti premi. Dunque in campo per la Fondazione Salesi al di là delle divisioni politiche: il vicesindaco di Ancona Zinni (FdI) andrà in porta mentre il consigliere regionale Mangialardi (Pd) giocherà da ala. Tra le vecchie glorie giocheranno, tra gli altri, Luca Recanatesi, Giovanni Deogratias, Emanuele Pesaresi, Maurizio Zandegù e Ivo Ballardini. Nella squadra Nico, tra i partecipanti, Bruno Giordano (nella foto) che ha mandato un videomessaggio per invitare alla partecipazione; tanti i campioni sul terreno di gioco: dagli ex calciatori Giuseppe Giannini e Ubaldo Righetti a Francesco Damiani (pugilato) e Vincenzo Maenza (lotta greco romana). La presidente della Fondazione Ospedale Salesi, Cinzia Cocco: "Il vostro prezioso supporto – ha detto – contribuirà a sostenere le nostre attività e i progetti volti all’umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità di vita dei bambini ricoverati".